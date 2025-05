Freigelassene Geisel wird nicht zu Trump reisen

Israelische Medien hatten nach seiner Freilassung unter Berufung auf Angehörige berichtet, dass der 21-Jährige den Umständen entsprechend in gutem Zustand sei. Er wird derzeit in einer Klinik behandelt. Die meisten aus Israel Entführten blieben nach ihrer Freilassung mehrere Tage im Krankenhaus. US-Präsident Trump ist derzeit in Saudi-Arabien, ab Mittwoch wird er in Katar erwartet.