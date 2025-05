Máximas „Doppelleben“: Soldatin und Königin

Ein Tag, zwei Welten: Königin Máxima hat am 12. Mai 2025 einmal mehr gezeigt, wie vielseitig das Leben einer Royal sein kann. Während sie tagsüber im Tarnanzug durch den Geulhemmer-Steinbruch stapfte und Seite an Seite mit medizinischem Reservistenpersonal der Streitkräfte trainierte, glänzte sie nur wenige Stunden später beim Galadinner im Königlichen Palast in Amsterdam – in einem opulenten Abendkleid und mit Tiara auf dem Haupt.