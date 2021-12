„Jene, die arbeiten, sollen mehr davon haben“

„Kosten im Gesundheitswesen massiv gestiegen“

Die Auszahlung der 750 Millionen Euro an die Spitäler, auf die man sich mit den Ländern geeinigt hat, soll bis 31. März des kommenden Jahres erfolgen. „Nichts ist in einer Pandemie wichtiger als die gute medizinische Versorgung für Patientinnen und Patienten“, kommentierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den Schritt am Montag. „Neben den enormen Summen, die wir zur Unterstützung der Wirtschaft und der Absicherung von Arbeitsplätzen aufwenden, sind auch die Kosten im Gesundheitswesen massiv gestiegen“, meinte wiederum Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).