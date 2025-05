„Darum ist Fernando Alonso mein Vorbild“

„Die Saison verläuft bisher recht positiv, in vier Rennen standen wir zweimal auf dem Podest. Dennoch wäre auch noch mehr drinnen gewesen“, ist Philipp Eng mit dem bisherigen Jahr in der IMSA-Serie nicht komplett zufrieden. „Mit dem Team liegen wir in der Gesamtwertung auf Rang drei, in der Herstellerwertung sind wir mit BWM Zweiter hinter Porsche, aber der Rückstand ist schon groß. Wir müssen auf einen Fehler von ihnen hoffen.“