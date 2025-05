„Zustand des Staatshaushalts besorgniserregend“

„Ich hätte gerne ein Budget vorgelegt, das Investitionen für die Zukunft umfasst. Doch die Umstände sind nicht so (...). Aber wir sanieren das Budget nicht aus Jux und Tollerei.“ Er investiere das Geld lieber in Bereiche wie Bildung und Klimaschutz als in Zinsen, stellte Marterbauer klar. Das Budget sei in zehn Wochen entstanden, unterschiedliche wirtschaftspolitische Ansichten habe man „produktiv genutzt“. Es habe den Anspruch, Sanierungslasten gerecht zu verteilen. So müssten jene, die mehr haben, auch mehr zum Budget des Staates beitragen, sagte Marterbauer am Dienstag.