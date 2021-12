„Feind ist Virus, nicht Menschen untereinander“

Dass in Vorarlberg alles geöffnet wird, obwohl derzeit dort die meisten Neuinfektionen verzeichnet werden, und in Wien streng vorgegangen wird, obwohl dort die Situation am besten ist, verstehen viele Menschen in Österreich nicht. Nehammer wies in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass der Lockdown für Ungeimpfte sehr wohl bleibe. Außerdem hätten Experten, die bei den jüngsten Beratungen dabei waren, von „vertretbaren Öffnungsschritten“ gesprochen. „Meine Bitte in der Kommunikation: Es wird nicht alles geöffnet!“, richtete der türkise Kanzler den beiden Gesprächspartner stellvertretend für die Medien des Landes aus.