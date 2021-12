Enge Kurz-Mitarbeiter erhalten Botschaftsposten

Insgesamt beschloss der Ministerrat am Mittwoch die Besetzung von 28 Leitungsfunktionen. So wird der Protokollchef des Außenministeriums, Enno Drofenik, Botschafter in Madrid. Die bisherige Botschafterin in Belarus, Aloisia Wörgetter, geht nach Straßburg und soll dort die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat übernehmen. In Minsk folgt ihr Gesandter Ronald Sturm. Die Botschafterin und Musikschauspielerin Andrea Wicke wechselt von Bulgarien nach Pakistan. Wicke wird dabei auch für Afghanistan zuständig sein. Die Diplomatin Désirée Schweitzer, die bisher im Außenministerium für Entwicklungszusammenarbeit zuständig war, übernimmt die Vertretung Österreichs bei der UNO in Genf. Die Botschafterin Gerda Vogl wurde mit der Leitung der Botschaft Athen betraut, ihre Vorgängerin Andrea Ikic-Böhm soll die Botschaft in Sofia leiten.