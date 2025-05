Trump schloss Redakteure von Flug nach Nahost aus

In den USA wird der Präsident bei öffentlichen Auftritten vom sogenannten Korrespondenten-Pool begleitet, die ihre Informationen mit den übrigen Kolleginnen und Kollegen teilen. Bei Auslandsreisen ist normalerweise eine kleine Gruppe Journalistinnen und Journalisten auch mit an Bord des Flugzeugs des Präsidenten. In diesem Pool waren jahrelang Vertreterinnen und Vertreter von Fernsehen, Radio, Printmedien, Nachrichtenportalen und Agenturen.