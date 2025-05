Prozess um Schwiegermutter im Wiener Stammbeisl

Mutter mit Partnerwahl unzufrieden

Warum ihn seine Schwiegermutter in spe so belasten sollte? „Weil sie mir schaden will, weil ich mit ihrer Tochter zusammen bin.“ Die Pensionistin sei nicht sein größter Fan. Das bestätigt auch seine Freundin, die den Wiener ebenfalls bei der Polizei anzeigte, weil er ihren Russell Terrier mit einem Handystativ geschlagen haben soll. Vor Gericht zieht sie das zurück. Ihre Mutter hätte sie dazu gedrängt. „Sie ist mit der Beziehung nicht einverstanden“, sagt die Zeugin.