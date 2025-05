Maßnahmen gegen Tierseuche laufen am 20. Mai aus

„Setzen uns bei Regierung für Regelungen ein“

In den kommenden Wochen sei in landwirtschaftlichen Betrieben dennoch Vorsicht geboten, etwa durch strenge Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen, sagte Haider-Wallner (Grüne). „Wir setzen uns deshalb bei der Bundesregierung sehr für Regelungen ein, die ein hohes Maß an Sicherheit für die Betriebe und die Tiere auch über den 20. Mai hinaus gewährleisten.“