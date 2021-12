Herd nicht ausgeschaltet: Brand im Alpbachtal

Nachbarin schlug Alarm

Durch eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht, verständigte sie die Feuerwehr. Die Feuerwehren Reith und St. Gertraudi konnten den Brand mit 25 Mann und zwei Fahrzeugen in kurzer Zeit löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden in der Küche und an den Raumdecken im 1. Stock. Personen wurden nicht verletzt.