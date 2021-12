Neue Besucherregeln in den steirischen Spitälern

Nicht nur mit dem Lockdown war am Sonntag für Geimpfte und Genesene hierzulande Schluss, parallel wurden auch die straffen Besuchsregeln in den steirischen Kages-Spitälern – zumindest vorerst – wieder verworfen. „Soweit es die Situation vor Ort erlaubt, kann unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel und nach Anmeldung auf der jeweiligen Station pro Patient und pro Tag ein Besucher für maximal 30 Minuten zugelassen werden. Und das ab dem ersten Tag – und nicht wie bislang erst ab dem achten“, so Sprecher Reinhard Marczik zur „Krone“.