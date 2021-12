Diese royale Dame hat 2021 am meisten gearbeitet

368 Auftritte in einem Jahr

Die britische Zeitung „Express“ hat ausgerechnet, dass die Princess Royal in diesem Jahr an 368 Events teilgenommen hat, Veranstaltungen im Dezember noch nicht mitgerechnet. Anne vertrat die Queen besonders häufig bei Ordensverleihungen auf Schloss Windsor. Sie soll alles tun, um ihr Mutter möglichst gesundheitlich zu entlasten.