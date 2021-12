Saisonstart: Skifahrer genießen den Winter

Alle Seilbahnbetriebe in Niederösterreich sind am vergangenen Wochenende in die Wintersaison gestartet – nur die Raxseilbahn blieb wegen Sturm am Sonntag geschlossen. Selten zuvor konnten Skigebiete im ganzen Bundesland bereits so zeitig mit derart perfekten Pistenverhältnissen aufwarten. Die Rangliste der Schneehöhen am Berg führt das Hochkar mit bereits 90 Zentimetern an, dicht gefolgt von der Gemeindealpe Mitterbach mit 80 Zentimetern und den Annaberger Liften, der Erlebnisarena St. Corona am Wechsel und der Erlebnisalm Mönichkirchen mit jeweils 70 Zentimetern. Aber auch bei Semmering-Hirschenkogel liegen am Berg bereits 50 Zentimeter.