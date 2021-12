Joe Biden: „Jill kocht unsere Frühstückeier“

„Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten kommt zu mir für seinen ersten Late-Night-Auftritt seit seinem Amtsantritt“, hatte Fallon den Besuch des US-Präsidenten in seiner Show angekündigt. Der sprach in der Show ernste Themen an, ließ sich aber auch Privates entlocken. So forderte er Männer dazu auf, Frauen besser vor Vergewaltigungen zu schützen und machte Werbung dafür, dass die Menschen ihre Corona-Impfung auffrischen. Es gebe genügend „Booster-Shots“, erklärte er.