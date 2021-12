Überraschter Dorner will „Riesen“-Chance nutzen

Doch die Verletzungsmisere – neben Kreuzbandopfer Roland Leitinger verzichtet auch Slalom-Comebacker Marco Schwarz heute auf ein Antreten – und das Fehlen der Speed-Asse Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr machts möglich. „Die Situation ist ähnlich wie beim Weltcupauftakt vergangenes Jahr, als ich für Manuel Feller in die Mannschaft gekommen bin“, erinnert sich der 23-jährige Bregenzerwälder, der seine Chance direkt am Schopf packen will. „Ich kann es mir hier endlich selbst beweisen. Der Hang ist einer schwierigsten im gesamten Weltcup.“ Und das sollte dem Rossignol-Piloten entgegenkommen. „Je steiler und schwieriger es wird, umso besser für mich“, ist Dorner – er sich mit Rang 25 beim Flexenrace in Zürs seine ersten Weltcuppunkte holen konnte – überzeugt.