Amtsmitarbeiterin muss Ausbildungskosten erstatten

Dreieinhalb Jahre arbeitete eine junge Frau im Rathaus in Waidhofen an der Thaya in jener Abteilung, wo es – wie berichtet – wegen angeblichem Mobbing viele Krankenstände gab. Die Frau kündigte. Und obwohl sie im neuen Job die Amtsausbildung nicht braucht, muss sie erstmals in der Geschichte der Stadt die Kosten ersetzen.