Elon Musk: „Denke darüber nach, Jobs hinzuwerfen“

Twitter-Abstimmung über Aktienverkauf

Tesla ist an der Börse derzeit knapp 900 Milliarden Dollar (knapp 800 Milliarden Euro) wert - so viel wie kein anderer Autobauer. Im November hatte Musk via Twitter die Frage gestellt, ob er sich von zehn Prozent seines Aktienbesitzes trennen sollte, was in der Community überwiegend bejaht wurde. Seitdem hat er Tesla-Aktien im Volumen von mehr als zwölf Milliarden Dollar verkauft.