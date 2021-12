Schrecken ohne Ende für Zuckerfabriken?

Alternative Ackerkulturen

Fakt ist aber, die Rübe zahlt entgegen dem bekannten Sprichwort eben nicht mehr alles, und andere Ackerkulturen sind mittlerweile um einiges interessanter geworden. Einerseits kann man speziell in der Direktvermarktung nicht wirklich mit einem Kilo Zuckerrübe glänzen, andererseits ziehen auch die Preise für Weizen und Co. an. Sollten also auch heuer – wie zu erwarten – noch genug Bauern und Anbauflächen für zwei Zuckerfabriken zusammenkommen, kann man sich in den nächsten Jahren schon auf eine Schließung in Leopoldsdorf einstellen. Irgendwann nützt sich die Drohkulisse ab und wird uninteressant, auch für politische Rettungsversuche.