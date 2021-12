Dramatiker-Preis für Salzburgerin Kathrin Röggla

Die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla erhält den Else-Lasker-Schüler-Preis 2022. Der alle zwei Jahre vergebene Dramatikerpreis gehe an eine „hellwache Beobachterin unserer Gegenwart, eine forcierte Denkerin und Aktivistin“, sagte der Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern, Uri Häberli, als Vorsitzender der Jury am Mittwoch in Mainz. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. März zur Eröffnung der Theatertage Rheinland-Pfalz verliehen.