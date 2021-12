Aggressionen belasten Helfer, Lehrer und Verkauf

Situation am Arbeitsplatz ist oft sehr belastend

Vielen Oberösterreichern setzt auch die Arbeitssituation zu: „Wir hören täglich, dass insbesondere Mitarbeiterinnen im Gesundheitsbereich und in pädagogischen Berufsfeldern an der Belastungsgrenze angelangt sind. Das niederschwellige Angebot der Krisenhilfe OÖ ist hier besonders wichtig. Auch Pflegekräfte, Ärzte, Apotheker, Mitarbeiter in den Impfstraßen und Pädagogen können sich rund um die Uhr an uns wenden“, sagt Hörmanseder.