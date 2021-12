Wohnungslose Menschen fotografierten ihren Alltag

Für den 52-jährigen „Regenbogenmann“ war es vor allem das Magische, das verzaubernde Unsagbare, das er ablichten wollte – etwa gemeinsame Mahlzeiten am Flussufer. Sein Zuhause findet er nicht in geschlossenen Räumen, sondern in der Natur. Mit eigenen Händen baut er sich sein Dach – und so zeigen seine Bilder etwa eine Unterkunft aus Planen, von Blättern bedeckt.