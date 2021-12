„Zeit der Tat beginnt“: Ampel-Koalition besiegelt

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampel-Parteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. „Jetzt beginnt die Zeit der Tat“, sagte FDP-Chef Christian Lindner nach der Unterzeichnung - er wird Finanzminister der neuen Regierung. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte, dass die Bewältigung der Corona-Pandemie die dringendste Aufgabe der neuen Regierung sein werde.