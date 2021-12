Corona-Experte wird Gesundheitsminister für SPD

Nachdem die SPD an einem Sonderparteitag am Samstag den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP abgesegnet hat, wurde am Montag nun das Regierungsteam der Sozialdemokraten präsentiert. Eine prominente Parteibesetzung bekommt dabei das Gesundheitsministerium - der Mediziner und Gesundheitsökonom Karl Lauterbach erhält den so wichtigen Posten inmitten der Pandemie.