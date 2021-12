Vor Weihnachten geht wieder so richtig die Post ab

Zweieinhalb Wochen vor dem Heiligen Abend laufen auf den 1,5 Kilometer langen Förderbändern im neuen Post-Logistikzentrum in Vomp großteils jene Geschenke, die Tausende Christkindln für ihre Liebsten bestellt haben. „Wir nähern uns der Kapazitätsgrenze“, verweist Standortchef Christoph Steiner auf die 141.000 Pakete in der Nacht auf Montag – vorläufiger Rekord und bestandener Härtetest nach der Eröffnung am 24. Oktober! Zum Vergleich: Im alten Postzentrum in Hall stieß man schon mit 70.000 Paketen an die Grenzen.