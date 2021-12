Hochfilzen ohne Fanmassen: 35.000 Gäste gehen ab

Die besten Biathleten der Welt rittern ab Freitag wieder in Hochfilzen um Podestplätze. Doch die Fans müssen daheim bleiben. Bis zu 35.000 Tagesgäste und Urlauber wurden zuletzt an einem Weltcup-Wochenende gezählt. Die gehen schmerzlich ab. Was bleibt sind unbezahlbare TV-Bilder vom Wintermärchen im Pillerseetal.