Lichterglanz soll das ganze Jahr über erstrahlen

Wenn die Sonne untergeht, dann wird es in Berndorf erst so richtig hell. Tausende Lichter in Bäumen, an Fassaden und an Sehenswürdigkeiten strahlen nicht nur mit Kinderaugen um die Wette. Der nachhaltige Lichterglanz soll über die Weihnachtszeit hinaus ganzjährig für zauberhafte Stimmung in der Krupp-Stadt sorgen.