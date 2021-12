Erneuter Betrug mit Ladebon-Karten

Am Freitag gegen 19 Uhr gab sich ein männlicher Täter per Telefonanruf als vermeintlicher Mitarbeiter einer Betreiberfirma für Ladebon-Karten aus. Ein 58-jähriger Angestellter einer Tankstelle fiel leider auf die Betrugsmasche herein, der unbekannte Täter konnte sich sein Vertrauen erschleichen und in der Folge die Aktivierung mehrerer Ladebon-Karten und die Bekanntgabe der Ladecodes einer Internetplattform erreichen. Eine durch den Tankstellenbetreiber versuchte Stornierung war nicht mehr möglich. Der entstandene Schaden geht in die Hunderte Euro!