Antworten, die viele Fragen offen lassen

Schilderungen, die die „Tiroler Krone“ unter anderem aus Innsbruck erreichten, zeichnen freilich ein ganz anderes Bild. Von stundenlangem Warten war die Rede. Kürzlich schloss das Impfzentrum in der Bachlechnerstraße. Geimpft wird nun in der Messehalle. Das erklärt das Land mit Kapazitätsoptimierungen: „Seither liegen die Wartezeiten – mit Ausnahme von Stoßzeiten – zum Großteil unter einer halben Stunde.“ Der Durchlauf in den Impfzentren werde laufend beobachtet und evaluiert. Zudem verwies man auf die „Wartezeiten-Ampeln“ auf tirolimpft.at, die in der vergangenen Woche größtenteils auf „grün“ gestellt gewesen seien. Aber: Grün kann alles zwischen keiner und einer Stunde Wartezeit bedeuten...