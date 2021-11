Tirol: Ansturm auf Impfzentren führt zu Engpässen

Fassungslos meldete sich am Samstag ein Ehepaar aus Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein (Name der Redaktion bekannt) bei der „Tiroler Krone“. Der Grund: Die beiden haben sich vor ein paar Tagen vorbildlich über die Plattform des Landes tirolimpft.at für die dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer beim Impfzentrum in Wörgl angemeldet. Als sie nach längerem Anstehen in der Warteschlange gegen 11.45 Uhr an der Reihe waren, kam die unerfreuliche Überraschung: „Es wurde uns mitgeteilt, dass es keinen Impfstoff von Biontech/Pfizer mehr gibt“, schildert die Frau.