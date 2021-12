„Unkraut-Terminator“ macht Spritzmittel obsolet

Der AMU-Bot ist ein Projekt des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Navigationstechnik stammt von Bosch, den Antrieb hat der Agrarroboter-Spezialist KommTek entwickelt. Der Roboter ist in der Lage, auf Feldern und Plantagen autonom nach Unkraut zu suchen und dieses zu vernichten, erklärt die Forschungseinrichtung in einer Pressemitteilung.