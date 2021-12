„Sie flippt einfach aus und ist nicht zu bremsen“

Geradestehen musste die Frau aber für Sätze wie: „Ich würde aufpassen, was du redest – sonst schneide ich dir die Zunge heraus!“ Diese „Gossensprache“, wie sie ihr 44-jähriger Ehemann nannte, sei an der Tagesordnung gewesen. Ihm gegenüber hätte sie auch Dinge wie „Ich schlitze dich auf, ich schlitze die Kinder auf!“ gesagt. „Ihre Aussetzer sind nicht normal. Sie flippt einfach völlig aus und ist nicht zu bremsen“, so der Gatte, der während seiner Vernehmung zu weinen begann. Die Angeklagte gab zu, ihre Kinder immer wieder beleidigt und bedroht zu haben – bestritt aber die Vorwürfe hinsichtlich physischer Gewalt.