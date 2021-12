Gegen Kinderimpfung: MFG-Antrag sorgt für Wirbel

Ein Initiativantrag des MFG-Landtagsklubs sorgt für Aufregung in Oberösterreichs Landespolitik: Die drei mit Landtagsmandaten ausgestatteten Corona-Maßnahmenkritiker beantragten, „der Oö. Landtag möge beschließen, die Impfung von Minderjährigen in Oberösterreich zu stoppen“. SPÖ und Neos regt - abgesehen vom Inhalt natürlich - auf, dass dieser Antrag nicht sofort in der Ausschussrunde am Mittwoch (1. Dezember) zurückgewiesen wurde, sondern mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ auf Wunsch der MFG zur Weiterbehandlung in die Gremien verwiesen wurde.