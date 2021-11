MFG-Abgeordnete müssen in einem „Glaskobel“ sitzen

Daraufhin erreichte uns die kryptische Nachricht vom MFG-Klubobmann Krautgartner (per Whatsapp): „Spannend was die Krone alles weiß ohne dabei gewesen zu sein“. Aufs direkte Nachfragen, ob er etwa den „einstimmigen“ Maskenpflichtbeschluss doch nicht mitgetragen habe, antwortete er ebensowenig wie seine Pressestelle. Dem Vernehmen nach haben tatsächlich aber nur die anderen fünf Fraktionen die „generelle Maskenpflicht“ einstimmig beschlossen. Die MFG-Fraktion habe das nur zur Kenntnis genommen, mit dem Hinweis, noch rechtzeitig mitzuteilen, wie man es mit den Masken handhaben werde. Vor der Ausschussrunde am Mittwoch (1. Dezember) dürfte so eine Klarstellung nicht erfolgt sein - daher der „Glaskobel“ zum Schutz der anderen Abgeordneten.