Oö. Landesfeuerwehr sammelt Mitglieder-Impfdaten

Geimpft oder nicht wird auch bei den heimischen Blaulichtorganisationen immer mehr zum Thema. Ein Florianijünger aus dem Salzkammergut wandte sich an die „Krone“, weil ihm die aktuelle Anweisung des Oö. Landesfeuerwehrkommandos an alle Kommandanten sauer aufstößt. Er kritisiert, dass dabei die Datenschutzgrundverordnung ignoriert werde. Doch was steht konkret drin? Zitat: „Wir möchten nochmals darauf hinwiesen, sämtliche Corona-Impfungen eurer Mitglieder (auch jene außerhalb der Feuerwehr) in syBOS zu erfassen.“ Und weiter: „Wir ersuchen um Eintragung der Impfungen (auch nicht Coronaimpfungen), da diese für die Feuerwehrführungskräfte hohe Aussagekraft haben.“