Dacia Jogger zum Kampfpreis: Ein echter Volks-Bus!

Vollwertige dritte Reihe

Erstaunlich leicht geht auch der Durchstieg nach ganz hinten vonstatten: Man zieht an einer Schlaufe auf der Lehne in Reihe zwei, klappt die Lehne nach vorn. Der hintere Teil des Sitzgestänges ist damit auch gleichzeitig entriegelt, man kann ihn also ganz locker komplett nach vorne klappen. So kann man sogar als 1,90 Meter großer Mensch nach hinten klettern, ohne sich sonderlich zu verrenken. Wir sind zum Test sogar zu zweit ganz hinten gesessen, auch das hält man sogar auf mittellangen Strecken aus. Allerdings kann sich ein mulmiges Gefühl breitmachen: Man hat die Heckklappe praktisch direkt hinter sich, Kofferraum bleibt praktisch nicht übrig (offiziell 160 Liter). Das gilt im Fall eines heftigen Auffahrunfalles vermutlich auch für die Mitfahrer auf den „billigen Plätzen“.