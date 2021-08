Dacia Sandero: Der billigste Neuwagen Österreichs

Der Dacia Sandero ist in dritter Generation zwar deutlich teurer als sein Vorgänger, aber noch immer der billigste Neuwagen Österreichs. Mit 8790 Euro steht die Basisversion in der Preisliste, inklusive Auslieferungspauschale werden gut 9000 Euro fällig. „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl wollte wissen, wie viel Verzicht man in einem Billigauto üben muss. Zunächst einmal musste er aber auf das Basismodell verzichten - lieferbar war nur eine Version mit recht guter Ausstattung und dem stärkeren Motor. Wie gut sich nun der billigste erhältliche Kleinwagen fährt, erfahren Sie hier im Video!