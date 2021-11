Heim hatte „keine Zeit“ für Meldung an Angehörige

Am Limit und teilweise darüber hinaus wird derzeit in Niederösterreichs Kliniken und Pflegeheimen an der Pandemiebekämpfung gearbeitet. Nur logisch und menschlich ist es also, dass dort, wo Systeme überlastet sind, auch Fehler passieren können. Zumindest erklärt werden kann damit auch die Odyssee, die eine Familie am Sonntag erleben musste.