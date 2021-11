„Anruf beim Kältetelefon kann Leben retten“

Die winterlichen Temperaturen - besonders in der Nacht - sind jetzt auch in der Tiroler Landeshauptstadt angekommen. Mit einer massiven Erwärmung sei mittelfristig nicht zu rechnen. Es bleibe vorerst kalt, prognostiziert Simon Hölzl von der ZAMG am Sonntag. Aus diesem aktuellen Anlass erinnert der für den Sozialbereich zuständige VBM Johannes Anzengruber an das Kältetelefon.