Elektrischer Heizkörper setzte Klopapier in Brand

Ein elektrischer Heizkörper hat am Samstag in einem Haus in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems) Klopapierrollen in Brand gesetzt. Ein Nachbar bemerkte den Rauch rechtzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden und der Brand blieb auf die Ausbruchsstelle beschränkt. Das gesamte Haus wurde aber stark verraucht.