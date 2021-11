Riesers Ziel: Endlich volle Saison durchziehen

Salzburgs Junioren-Weltmeister von 2020, Stefan Rieser, startet am Montag in Zinal in den Ski-Europacupwinter. Der 22-Jährige hat gute Erinnerungen an den Schweizer Ort, stand er doch dort in der Vorsaison beim Comeback gleich auf dem Podest. Ein Salzburger Herren-Trio geht auf Punktejagd.