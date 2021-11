Für Neumayer heißt es: Zinal statt Lake Louise

Keine Weltcup-Qualifikation in Copper Mountain

Trotzdem durfte er das Überseetraining mit der Weltcup-Truppe in Copper Mountain (USA) bestreiten. Von dort ging es für ihn aber nicht weiter nach Kanada, sondern zurück nach Österreich. Wo sich Neumayer nun in Hippach (Tirol) für den Europacup-Auftakt am Montag und Dienstag in Zinal (Sz) vorbereitet – dort warten zwei Super Gs. „Dass es in Copper keine Quali für den Weltcup gab, war hart für mich. Aber ich habe es akzeptiert. Wer weiß, wofür es gut ist“, meinte Neumayer. Der immerhin einen guten Trainingsblock auf US-Schnee absolvieren konnte. „Vor allem so ein Abfahrtstraining wäre bei uns gar nicht möglich gewesen.“