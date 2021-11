Treffen & Gegendtal: Lkw-Diebe trieben ihr Unwesen

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag bei fünf in der Gemeinde Treffen am Ossiachersee und einem in der Gemeinde Afritz/See versperrt abgestellten Lkw mit einem bisher unbekannten Gegenstand jeweils die Türschlösser der Fahrerkabinen gewaltsam auf, und durchsuchten den Fahrerraum.