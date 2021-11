Betrunkener ging in Tankstelle auf Polizisten los

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden belästigte am Freitag gegen 23 Uhr in einem augenscheinlich beeinträchtigten Zustand und in aggressiver Weise Mitarbeiter und Kunden einer Tankstelle in Laakirchen, weshalb ein Mitarbeiter die Polizei verständigte. Als die Beamten eintrafen, trug der Mann keine entsprechende FFP2-Maske und bediente sich beim Kühlregal. Nachdem er, nach Aufforderung, bezahlte und die Tankstelle verließ, begann er im Außenbereich wüst und lautstark zu schreien und beschimpfte die Polizisten aufs Übelste. Gutes Zureden, Abmahnungen und die Aufforderung sein Verhalten einzustellen fruchteten nicht.