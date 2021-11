Joggerin rettete unter Fichte Eingeklemmten

Schwer verletzt wurde ein 54-Jähriger bei Forstarbeiten am Samstagmittag in Unterweitersdorf. Der Mühlviertler arbeitete in einem Waldstück allein mit einem Minibagger. Plötzlich drehte sich ein Fichtenstamm in den Halteschlaufen des Baggerarms und stürzte zu Boden.