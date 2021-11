Nordkorea: Todesstrafe für „Squid Game“-Schmuggler

Eine nordkoreanische Propaganda-Website hatte den Hype um die südkoreanische Erfolgsserie laut Reuters bereits vor einem Monat aufgegriffen, um Kritik am kapitalistischen Nachbarn zu üben. „Squid Game“ zeige, wie in Südkorea „Menschlichkeit durch extremen Konkurrenzkampf ausgelöscht“ werde, zitierte die Nachrichtenagentur die Website. In Nordkorea dürfte die Propaganda das Interesse an der Serie allerdings nur gesteigert haben.