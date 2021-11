Massiver Schlag gegen Schlepperbanden in NÖ & Wien

Dabei war für die meisten Migranten Österreich nicht einmal das Ziel - sie wollten großteils nach Deutschland gelangen. Für die Geschleppten ist die Reise bekanntlich alles andere als ein Luxus-Trip: „Aufgrund der hohen Aktivitäten am Balkan kommt es immer wieder zu sehr gefährlichen Aktionen. Teilweise müssen sie stundenlang zusammengepfercht in Transportern mit wenig Luft ausharren“, so Gerald Tatzgern, Leiter des Büros für Schlepperbekämpfung im Bundeskriminalamt. Zu welchen Tragödien dies führen kann, zeigte zuletzt Mitte Oktober ein Fall im Burgenland, wo zwei Flüchtlinge eine Schlepperfahrt nicht überlebt hatten.