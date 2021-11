Der Winter ist nur auf Kurzbesuch in Salzburg

Dieses Wochenende stattet uns der Winter dem einen kurzen Besuch ab. Bis Montag halten sich im ganzen Land Schneefall und frostige Temperaturen - danach soll das Wetter wieder deutlich milder werden. Während die Stadt Salzburg und der Flachgau am Freitag nur leicht „angezuckert“ wurden, reichte es in den Gebirgsgauen schon teils für eine dichte Schneedecke. Besonders viel Schnee soll in der Nacht auf Montag zusammengekommen - hier könnten auch im nördlichen Bundesland bis zu fünf Zentimeter zusammenkommen.