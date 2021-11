Sattelschlepper landete bei Suben auf dem Dach

Ladung landete auf der Fahrbahn

In weiterer Folge schleuderte das Sattelkraftfahrzeug gegen die Betonmittelleitwand und kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Ladung, Absperrgitter aus Metall, stürzte auf die Fahrbahn bzw. auf die dort abfallende Böschung. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.