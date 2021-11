Kultur für Kinder und Jugendliche geht online

„In Zeiten, in denen die realen Theatertüren geschlossen bleiben, möchten wir zumindest virtuell ein Fenster in die Welt der Bühnenkunst öffnen“, sagt Michael Schilhan vom Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty. Ab sofort bietet man Online-Workshops für Schulklassen an, bei denen Theaterpädagoginnen eine zweistündige Unterrichtseinheit gestalten: Für die Unterstufe beschäftigt man sich mit „Parzival“, für die Oberstufe mit „Jugend ohne Gott“.